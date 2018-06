Florence + The Machine komt naar Sportpaleis Antwerpen

27 juni 2018

08u25 0 Festivals en concerten Florence + The Machine, echte naam Florence Welch, brengt deze vrijdag haar nieuwe album 'High As Hope' uit. Op woensdag 7 maart 2019 komt ze dat voorstellen in het Antwerpse Sportpaleis.

De prettig gestoorde roodharige uit Londen sprokkelde in haar bijna 10-jarige carrière een pak hits, zoals 'Dog Days Are Over', 'You’ve Got The Love' en 'Ship To Wreck'. Grappig detail: de zangeres staat steeds met blote voeten op het podium. In 2015 stond ze voor het laatst in Antwerpen.

De ticketverkoop gaat van start op woensdag 4 juli om 10u, via Live Nation of proximusgoformusic.be.