Fleetwood Mac blaast optreden af om ziek bandlid

05 april 2019

Fleetwood Mac is genoodzaakt het geplande concert van vandaag in Philadelphia te verplaatsen. Een van de bandleden is ziek en niet in staat het podium te beklimmen. Dat heeft de band laten weten in een verklaring. Eerder deze week werd ook al een show in Boston afgeblazen om dezelfde reden.

Fleetwood Mac zegt niet om welk bandlid het gaat en wat er precies aan de hand is. Wel belooft de Brits-Amerikaanse band de gemiste shows op een later moment in te halen. Tickets voor de geannuleerde concerten blijven geldig voor vervangende optredens.

De band reist momenteel langs concertzalen met een wereldtournee. Het eerstvolgende geplande optreden is volgende week zaterdag. Fleetwood Mac is op 8 juni de topact van Werchter Boutique. Twee dagen later sluiten ze de derde en laatste dag van Pinkpop in Landgraaf (Nederlands Limburg) af. Het festival viert in juni zijn 50e editie.