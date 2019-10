Fans, opgelet: kinderen enkel met begeleider welkom bij concert Nick Cave TDS

23 oktober 2019

08u14

Bron: Sportpaleis 1 Concertnieuws Nick Cave (62) komt op donderdag 30 april 2020 naar het Antwerps Sportpaleis. Hij zal er samen met The Bad Seeds het nieuwe album ‘Ghosteen’ voorstellen. Toch moeten fans met kinderen opletten: wie jonger is dan 16 jaar moet worden begeleid door een volwassene.

Volgens concertorganisator Greenhouse Talent kwam die richtlijn er op expliciete vraag van het management van Nick Cave. Enkele maanden geleden stond de zanger nog in De Roma met zijn ‘Conversations tour’, waarbij Cave muziek combineert met een ‘gesprek’ met zijn publiek. Hij voegde onlangs twee Belgische data toe aan deze tournee. Bij de verkoop van de zitjes voor ‘Conversations with Nick Cave’ in de Brusselse BOZAR overschreed de vraag meermaals het aanbod.

Kaarten voor Nick Cave & The Bad Seeds in het Sportpaleis kosten 50, 68, 75 en 95 euro. Maximum 6 tickets per bestelling. De ticketverkoop start nu vrijdag (25 oktober) om 10 uur.