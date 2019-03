Fans, opgelet! Christina Aguilera komt naar ons land TDS

04 maart 2019

11u37

Bron: ANP 0 Festivals en concerten Na dertien jaar komt Christina Aguilera weer naar ons land. De zangeres geeft op 6 juli een concert in Het Sportpaleis in Antwerpen, zo maakte MOJO maandag bekend.

Het optreden in Antwerpen maakt deel uit van haar Europese tournee: The X Tour. Hiermee reist de zangeres ook langs onder meer Amsterdam, Parijs en Moskou. Kaartjes voor de show zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

De laatste keer dat Christina in Vlaanderen was, was in 2006.