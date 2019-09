Fans, opgelet! Céline Dion komt twee keer naar het Sportpaleis TDS

16u24 154 Concerten De Canadese zangeres Céline Dion (51) komt volgend jaar naar ons land. Als onderdeel van haar Courage World Tour staat ze op 28 en 30 mei op de planken van het Antwerpse Sportpaleis, maakte de organisator donderdag bekend.

Antwerpen is één van de ruim honderd steden die Dion wereldwijd aandoet met haar tournee. Vorige week vrijdag ging haar wereldtour in haar thuisland Canada van start. De tour staat overigens in het teken van haar nieuwe album ‘Courage’, dat op 15 november uitkomt. Het is haar eerste Engelstalige album in zes jaar.

Het is intussen al van 2016 geleden dat de ‘My Heart Will Go On’-zangeres nog in ons land een optreden gaf. Eerder dit jaar wuifde Dion haar vaste show in het Caesars Palace Hotel in Las Vegas vaarwel, na 16 jaar, 1.141 gegeven optredens en zo’n 4,5 miljoen verwelkomde fans.

De ticketverkoop start op woensdag 2 oktober om 10 uur via Greenhousetalent.be