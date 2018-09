Fans, opgelet! Boyband Take That komt volgend jaar naar Brussel TDS

21 september 2018

11u46

Bron: BELGA 2 Festivals en concerten Take That komt volgend jaar naar België. De Britse boyband van onder meer de hit 'Back for Good' staat op vrijdag 14 juni met hun Greatest Hits Live 2019 tournee in Paleis 12 op de Heizel in Brussel.

Volgend jaar viert de band van Mark Owen, Gary Barlow en Howard Donald zijn dertigjarig jubileum. Om dat te vieren, gaan ze niet alleen op tournee, maar verschijnt er op 23 november dit jaar ook een Best Of-album met alle hitsingles en vier nieuwe tracks.

Take That begon bijna dertig jaar geleden met vijf leden. Behalve Owen, Barlow en Donald maakten ook Robbie Williams en Jason Orange deel uit van de band. In 1995 stapte Williams uit de band, een jaar voordat de groep er de brui aan gaf.

In 2005 maakte Take That een comeback zonder Robbie, die inmiddels solo succes had. Williams voegde zich in 2010 weer bij de band voor een tournee. In april 2014 stapte hij weer op, in september van dat jaar nam ook Orange afscheid van de groep.