Emotioneel moment in het Sportpaleis: Niels Destadsbader danst met Maud uit ‘Down The Road’ MVO

06 december 2019

22u12 5

Niels Destadsbader staat vanavond voor het eerst in een uitverkocht Sportpaleis. Dat mag hij de komende dagen nog twee keer opnieuw doen, maar één momentje was deze keer alvast uniek. In het enthousiaste publiek vonden we niemand minder dan Maud, één van de dames die met Dieter Coppens op reis ging in het Eén-programma ‘Down The Road’. Niels nodigde haar uit op het podium en vroeg haar ten dans. Zo is elk hart in de zaal zeker gesmolten...