Emotioneel afscheid van grootse La Rocca-familie: “Let’s just kiss and say goodbye” Bertje Warson

08 april 2018

12u22

Bron: Eigen berichtgeving 15 Festivals en concerten Na een bijzonder emotioneel, sfeervol en groots afscheidsfeest dit weekend, valt het doek definitief over dancing La Rocca. La Rocca-baas Wim Van Ouytsel runde dertig jaar zijn iconische danstempel. “Vandaag zet ik mensen in de bloemetjes die iets betekend hebben voor La Rocca. Dank aan iedereen, we nemen afscheid van iets dat nooit meer terug komt. Let’s just kiss and say goodbye”, zei een bijzonder bewogen Wim Van Ouytsel.

“Dit is heel moeilijk voor mij… en dan nog die perikelen rond het La Rocca-gebouw dat normaal 20 april onder de sloophamer zou gaan. Bedoeling was in het voorjaar 2019 beneden een grote winkelruimte, boven een restaurant en een evenementenzaal met een nieuwe La Rocca Club op de rooftop te openen dat iedereen kan afhuren. Nu staat alles op zijn kop omdat ik geen bouwvergunning krijg. De in- en uitritten moeten aangepast worden. Vrijdag heb ik beroep aangetekend bij de provincie tegen de beslissing van de stad Lier. Voorlopig zijn mijn plannen aangepast en vanaf nu dinsdag 10 april kan iedereen La Rocca huren voor evenementen, trouwfeesten e.a. Feesten in een authentieke discotheekinrichting is eens iets anders voor de mensen en vrij uniek”, vertelt Wim Van Ouytsel.

Grace Jones en Rihanna

De La Roccabaas was amper 25 jaar toen hij La Rocca uit de grond stampte. “Van in het begin was La Rocca een begrip. Wij waren de eerste dancing die dansers en danseressen had. En we hadden schitterende dj’s. David Guetta zette zijn eerste stappen bij ons en werd daarna wereldberoemd… en dan was er de legendarische dj Marko. De helaas overleden houselegende Eric B is groot geworden in La Rocca. Maar ook Grace Jones, Rihanna en Tom Boonen met zijn ploeg amuseerden zich in onze disctheek. La Rocca zal nooit meer zijn wat het vroeger was. Ik neem afscheid van de grote La Rocca-familie, van iets groots dat nooit meer terug komt…”, besluit Wim Van Ouytsel.