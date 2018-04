Een uitverkocht Sportpaleis: zijn dat nu 23.000, 15.000 of 9.000 bezoekers? Pieter Dumon

14 april 2018

Lana Del Rey doet het met 15.000 man. Arcade Fire heeft er 20.000 voor nodig. En Paul Simon amper 9.000. Het Sportpaleis uitverkopen kan tegenwoordig op maat.

Het Sportpaleis vullen. Het is de natte droom van heel wat artiesten. Maar waar in het verleden enkel de allergrootsten zich aan een poging waagden, doen nu ook de iets mindere goden steeds vaker een gooi naar de eeuwige roem die zo'n volle Antwerpse bunker met zich meebrengt. Nochtans is het niet evident om 23.000 man op de been te brengen - zoveel mensen kan het Sportpaleis in volle glorie ontvangen. Alleen wordt het bordje 'uitverkocht' tegenwoordig vaak véél sneller bovengehaald - in het geval van Paul Simon al na 9.000 verkochte tickets.

Sinds de verbouwing van het Sportpaleis, een aantal jaar geleden, is de capaciteit van de Antwerpse concertzaal flexibeler dan Jane Fonda in haar beste jaren. Het podium voor- of achteruitschuiven maakt de gelijkvloerse oppervlakte kleiner of groter. En de balkons - of delen ervan - kunnen met zwarte doeken worden afgesloten.

Financieel risico

Zowel voor Lana Del Rey (dinsdag in het Sportpaleis) als voor Arcade Fire (donderdag) waren er gisteravond nog heel wat tickets beschikbaar. Waarom kiezen zulke artiesten dan niet voor de Lotto Arena of Vorst Nationaal, elk goed voor 8.000 plaatsen? "Het is een afweging die we bij elk concert moeten maken", zegt Kris Verleyen die bij concertpromotor Live Nation besliste om Arcade Fire in het Sportpaleis te parkeren. "Er is een aantal parameters die je in rekening moet brengen. Heeft de artiest een nieuwe plaat uit? Heeft hij net een hit gescoord? Hoeveel keer heeft hij al in ons land gespeeld? Hoe lang was dat geleden? Al die zaken bepalen mee hoe groot een zaal moet zijn." Hoe zit het met de financiële risico's? Die blijken mee te vallen. De factuur wordt berekend op basis van het aantal verkochte tickets.