Ed Sheeran was fenomenaal, maar op de wei was toch niet alles rozengeur en maneschijn

02 juli 2018

11u09 0 Festivals en concerten Je moest er wat voor over hebben, om de Rosse God gisteren aan het werk te zien op de weide van Werchter. Dat blijkt uit vele reacties die binnenstromen op sociale media.

Over één ding is iedereen het eens: aan Ed Sheeran zélf viel niet te tippen. Fans springen over elkaar heen in de zoektocht naar superlatieven omdat gewoon niéts lijkt te omschrijven hoe goed de jonge Engelsman was met zijn gitaar en loopstation.

Dat terzijde waren er wél veel andere dingen die het muzikale genot op de weide in de weg stonden. Om te beginnen uiteraard het tropische weer. Het was zondag met gemak 30 graden.

Het gebrek aan schaduw na het kappen van enkele bomen op het terrein, zorgde ervoor dat het de hele dag bakken en braden was.

Bakken en braden hier in Werchter. 😅 Femke.🌸(@ Femke_23) link

Waarom alle #bomen gekapt op terrein @RockWerchter nergens meer #schaduw op de grasweide aanwezig. Nu niet raar opkijken als mensen flauwvallen en een zonnesteek krijgen. Wat een domme actie. Voor 200 kaartjes meer in de verkoop? #RW18 #Belgium #Werchter niet zo slim. Martin Roadkill(@ MartinRoadkill) link

De organisatie raadde de concertgangers dan ook aan om voldoende te drinken en zich goed in te smeren. Een half litertje water (het dubbel van een flesje frisdrank) kon je uitzonderlijk 'op de kop tikken' voor één bon ofwel 3 euro, een actie die de hydratatie van 65.000 enthousiaste fans moest bevorderen.

Wij staan klaar om te bakken en braden bij @edsheeran! ☀️ Smeer je goed in en drink voldoende water of je brengt het concert misschien wel door in onze hulppost! #EdSheeran pic.twitter.com/9wF7NoxMx7 Rode Kruis - Leuven(@ RodeKruisLeuven) link

Jammer genoeg kon je dat water niet zomaar bemachtigen. De rijen voor zowel de drankbonnetjes als de eigenlijke drankkraampjes namen ongeziene proporties aan. "Voldoende drinken?" klinkt het sceptisch op Twitter. "Ja, graag. Maar dan moeten we eerst wel aan bonnetjes geraken." Bezoekers met lege plastieken flesjes troepten twijfelend samen rond de spoelbakken aan de toiletten. Zou dit drinkbaar water zijn? Velen wagen de gok en vullen hun flesjes dan maar op die manier aan.

Drink voldoende. Tja, als we hier ooit aan drankbonnekes geraken. Rijen.... #EdSheeran #Werchter Lieve De Wolf(@ Lievedewolf) link

Festivalpark Werchter is niet voorzien op zoveel volk 🤷‍♀️ Wat een aanschuiven, overal... #EdSheeran #werchter Daria(@ DariaColaes) link

@RockWerchter @edsheeran #werchterfail meer dan 1h wachten voor drankbonnen in volle zon #fail !!! Grote schande Joris Brams(@ JorisBrams) link

Halfuur aanschuiven voor uw bonnentjes op #Werchter voor #edSheeran. Ik vond de organisatie toch vroeger beter. Lynn(@ QueenLynn23) link

Ge moet hier wel wat geduld hebben om bonnekes gaan halen! #EdSheeranBelgium #Werchter 😳 pic.twitter.com/BfqTVkSjkW Happylientje(@ Happylientje) link

19u37 ik ga bonnen halen

20u28 still queueing #werchter #rockwerchter William(@ will90LFC) link

De geluidskwaliteit tijdens het concert van Sheeran liet te wensen over, tot op het punt dat je halverwege de wei je buurman of -vrouw beter kon horen zingen dan Ed zelf. Natuurlijk was dat geen probleem voor superfans, die de teksten van minder geluids-intenstieve hits als 'Happier' en 'Thinking Out Loud' zonder zijn hulp ook wel onder de knie hadden.

Tot slot nog de grote schrik van elke Werchter-bezoeker: de parking. En dan vooral het verlaten daarvan. Een proces dat zoveel tijd in beslag kan nemen dat er her en der spontaan danceparty's ontstaan op de zandweggetjes, er een weekvoorraad chips en cola wordt aangevoerd en de laatste plaat van Ed Sheeran luid weerklinkt door open raampjes, allemaal om de tijd te doden - maar dan hebben we het uiteraard over de optimisten.

Het laatste concert van de avond was er eentje van claxons, fietsbellen en wanhopig gevloek. Twee uur stilstaan zonder enige beweging was niet uitzonderlijk op bepaalde delen van de parking. Wie eerst arriveerde op het festival en zo een mooi plekje vooraan kon bemachtigen, moest het nu helaas bekopen met een overnachting in Vlaams-Brabant.

Ik heb honger en sta achteraan parking 2 van rock Werchter. Kan iemand eten brengen? En drinken? Dacht zelf aan naturel chips en Ice tea. Sta open voor andere ideeen. #rockwerchter #almeerdanuurstilstaan.... Martineke(@ Smarti_s) link

Belgie, je blijft een logistieke ramp. Sta alweer een uur op een weiland wat jullie een parkeerplaats noemen zo'n 20 minuten vanaf het festivalterrein. Alleen maar om eraf te komen 🙄

#werchter #edsheeran Danny van Schendel(@ dvschend) link

Hahaha de regeling van de parking in Werchter is wel echt één grote grap! 🙄 Maïté 🎶(@ maite_DR) link

Intussen een uur op exact dezelfde plaats op parking C11... beterschap in zicht? @werchter Sofi Van Ussel(@ SofiVanussel) link

Toegegeven, elk jaar gaat het weer een klein beetje vlotter. Verschillende fans laten via Facebook weten dat ze erg tevreden zijn over de organisatie en hopen dat het volgende week minstens zo gesmeerd verloopt. Voor wie toch zijn twijfels heeft, worden er tips verspreid: koop zonnecrème in vliegtuig-formaat en neem een pakje Trivial Pursuit-kaartjes en een vette playlist mee als entertainment voor in de auto.