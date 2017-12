Dimitri Vegas & Like Mike sluiten concertreeks af met Boef en Hardwell LVA

00u13 9 Rutger Geerling Festivals en concerten Gisteravond speelden Dimitri Vegas & Like Mike hun laatste van vier concerten in het Sportpaleis. De voorbije dagen waren Steve Angelo en Afrojack de gast-dj’s. Op vrijdag 22 december werd Crowd Control enthousiast ingezet door dj’s Henri PFR en Lost Frequencies, maar ook Roger Van Damme zette zijn beste beentje voor.

Hardwell is heel enthousiast over de samenwerking: "Ik wil Dimitri en Mike bedanken dat ik deel mocht uitmaken van hun concertreeks 'Bringing the Madness'! Wat een ongelooflijk leuke show was dit! De fans waren ongelooflijk! Ik hoop dat iedereen heeft genoten van de nieuwe muziek."

Niet veel later werd het podium ook even ingenomen door de crew van 'Patser', de nieuwe langspeelfilm van Adil El Arbi en Bilall Falah, die samen met Boef en Ronnie Flex Patsergedrag, Habiba en Drank & Drugs inzette. In de film, die op 24 januari in de zalen komt, zullen ook Dimitri Vegas & Like Mike te zien zijn.

Het concert werd gelivestreamd via de facebookpagina van het dj-duo en werd ook op verschillende nationale en internationale zenders gebracht. Tot zelfs in Japan en Nicaragua konden de mensen live mee uit hun dak gaan op de beats van de Willebroekse broers.

Rutger Geerling dimitri vegas & like mike