dEUS begint aan achtdaagse jubileumviering in AB Daimy Van den Eede

21 mei 2019

08u22

Bron: VTM NIEUWS, Belga 0 Festivals en concerten Gisteravond is de Belgische rockgroep dEUS begonnen aan haar reeks jubileumconcerten in de Ancienne Belgique. Tom Barman en co vieren hun dertigjarig bestaan met een marathon van acht concerten waarbij ze het befaamde album ‘The Ideal Crash’ zullen spelen.

Gisteravond kreeg de band bovendien een eresteen in de Brusselse Steenstraat. Ze komen zo in het lijstje van The Scabs, De Mens en Raymond van het Groenewoud te staan. “Als ik hier sta te roken, kan ik zeggen tegen mensen dat ze op mijn steen staan”, grapt Tom Barman.

Historisch

Nog tot volgende week maandag zal dEUS elke avond in de AB optreden. De concerten zijn allemaal uitverkocht. “We zijn ongelooflijk trots dat we dit stukje Belgische muziekgeschiedenis kunnen laten herleven. Acht dagen op rij is historisch voor de AB en dat moet natuurlijk vereeuwigd worden”, vertelt Kurt Van Overbergh, artistiek directeur van de AB.