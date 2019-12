Exclusief voor abonnees De jongen is een grote meneer geworden: Niels Destadsbader weet als geen ander hoe hij het Sportpaleis moet inpakken Jolien Boeckx

06 december 2019

23u48 0 Concerten Alsof hij Sinterklaas was. Niels Destadsbader (31) overlaadde het Sportpaleis met de ene verrassing na de andere — van een gastoptreden van ‘Safety First’ tot duetten met Bart Peeters en Nielson, en een stevige portie shaken met z’n heupen. Zijn 18.000-koppige koor zong elke letter verliefd mee.

Ongeloof en paniek, daar begon zijn eerste van drie shows in Antwerpen vrijdagavond mee. Waar is de man voor wie 18.000 mensen naar het Sportpaleis kwamen afgezakt? Zijn band is er klaar voor, maar van hem is geen spoor op het podium. De mannen van ‘Safety First’ komen het publiek inspecteren, en daar zit «een raar figuur», zeggen. Wie duikt daar op een stoeltje in de zaal op? Met zwarte pull, kap over het hoofd. Omringd door fans die niet weten wat hen overkomt. Inderdaad, Niels Destadsbader. Waarop hij een harmonieuze medley van ‘Verover mij’ — nu al een klassieker — en zijn nieuwste ‘Boven de wolken’ inzet. In een paar seconden zingt iedereen met hem mee — allemaal in blinde adoratie voor die zanger uit het West-Vlaamse Deerlijk. We zijn dan amper vijf minuten ver. Dat belooft voor de komende twee uur en twintig minuten. «Kosten noch moeite hebben we gespaard. Ik kon kiezen tussen meer verdienen of extra geld investeren in een totaalspektakel. ’t Is dat laatste geworden», had hij vooraf al gezegd. We moeten het hem nageven: Niels — strak in het pak —voegt de daad bij het woord. De jongen die vorig jaar nog in zijn hemdje stond op te treden, is een grote meneer geworden.

