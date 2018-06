De Jeugd van Tegenwoordig luidt de zomer in op Rivierenhof SD

22 juni 2018

Gisteren is de zomer officieel begonnen en in het openluchttheater Rivierenhof in Deurne betekent dat een seizoen vol optredens. Het eerste was van de Amsterdamse hiphopgroep 'De Jeugd van Tegenwoordig'. Dertien jaar geleden scoorden ze een grote hit met 'Watskeburt!?'. Jeugdig zijn ze niet meer intussen, maar ze maken er nog altijd een feestje van.