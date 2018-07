De Gentse Feesten zitten erop… of toch bijna SD

23 juli 2018

13u34

Bron: VTM

De Gentse Feesten zitten er weer op. Of toch bijna, want deze morgen stonden er nog heel wat mensen op de laatste deuntjes te dansen. Het stadsbestuur van Gent blikt alvast tevreden terug. Zaterdag kwamen maar liefst 200.000 bezoekers feesten in Gent. Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD) spreekt van een topeditie van het tiendaagse stadsfestival. Hij belooft ook dat de Feesten gratis zullen blijven.