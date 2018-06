D'Angelo last Europese tournee volledig af KD

15u29 1 Festivals en concerten Het Amerikaanse R&B-icoon D'Angelo komt dit jaar niet meer naar België. Zijn volledige zomeragenda, inclusief Europese tournee, werd afgelast. De zanger kampt naar verluidt met ernstige gezondheidsproblemen.

Untitled (How Does It Feel) - veruit de grootste hit van D'Angelo - weerklinkt binnenkort niet op de Vlaamse podia. In een persbericht liet Colour Café weten dat het geplande optreden op 30 juni niet doorgaat. De zanger zou wegens ernstige gezondheidsproblemen 6 maanden rust nodig hebben. Hij gelaste daarom zelf alle zomeroptredens af om zich te kunnen focussen op zijn herstel.

Fans van funk en jazz hoeven echter niet te treuren: Colour Café laat weten dat de geplande optredens van George Clinton, Leon Bridges en Gregory Porter gewoon doorgaan. Wie D'Angelo zal vervangen tijdens het evenement is nog niet bekend.

De zanger was een icoon tijdens de vroeger jaren 2000, maar verdween daarna uit de hitlijsten. In 2014 begon hij aan een comeback, zonder al te veel succes.