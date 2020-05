Concert Rammstein in Oostende definitief afgelast, groep zoekt nieuwe data voor Europese tournee TDS

08 mei 2020

19u36

Bron: ANP 0 Concerten Rammstein heeft zijn Europese tournee, waaronder ook het concert op 10 juni in Park De Nieuwe Koers in Oostende, helemaal afgeblazen vanwege de coronamaatregelen. De Duitse rockband moest eerst enkele shows afzeggen, maar heeft nu besloten ook de resterende optredens te schrappen. Wel zijn de mannen van plan alle concerten in te halen, schrijven ze op hun website.

De kaartjes voor alle concerten in Europa, die van mei tot en met begin augustus gepland stonden, blijven geldig voor de eventuele nieuwe data. De band belooft zo snel mogelijk te laten weten of het is gelukt deze in te plannen. “Wij danken u nogmaals voor uw begrip en geduld.”

Rammstein wordt vanaf eind augustus verwacht in Noord-Amerika. Die tournee van ruim een maand gaat vooralsnog door. Het coronavirus had niet alleen impact op de concerten van de band. In maart werd gevreesd dat frontman Till Lindemann met het virus was besmet. De zanger lag in het ziekenhuis met symptomen, maar testte negatief.

