Concert Dua Lipa in Sportpaleis uitgesteld door coronavirus TDS

23 maart 2020

16u01

Bron: Live Nation 3 Concerten Het coronavirus treft ook de muziekindustrie ongezien hard. In het buitenland werden inmiddels al bekende festivals als Coachella afgelast door de uitbraak van het virus, in ons land wordt nu ook het concert van popster Dua Lipa (24) uitgesteld. Dat meldt organisator Live Nation via Facebook.

Dua Lipa hield met haar Future Nostalgia Tour normaal op zaterdag 2 mei halt in het Antwerpse Sportpaleis. Daar komt nu echter verandering in: door het coronavirus wordt het concert tot nader order uitgesteld. “Vanwege voorzorgsmaatregelen zijn culturele evenementen momenteel in verschillende landen verboden”, laat organisator Live Nation weten via Facebook. “Het concert van Dua Lipa, oorspronkelijk gepland op 2 mei in het Sportpaleis, wordt daarom verzet. We werken actief aan het vinden van een nieuwe datum voor dit concert. De veiligheid van artiesten, fans en medewerkers is onze topprioriteit en we zullen de zaken nauwlettend opvolgen.”

Tickets voor het concert op 2 mei blijven geldig voor de nieuwe datum, benadrukt Live Nation. Kaarthouders zullen persoonlijk gecontacteerd worden via e-mail met verdere instructies.