Christine and the Queens vanavond in Vorst Nationaal: "Ik ben dol op het Belgische publiek" IDR

12 oktober 2018

16u06 0 Festivals en concerten Christine and the Queens staat vanavond in Vorst Nationaal. Zelf heeft ze er enorm zin in. "Ik zeg dit nu niet omdat ik een interview geef aan een Belgische krant, maar ik ben dol op het Belgische publiek," klinkt het.

"Jullie zijn zo lief voor mij geweest tijdens mijn vorige passage. Ik was toen erg ziek. Ik zat toen te wenen in mijn kleedkamer. Mijn stem deed zo’n pijn, ik moest zelfs cortisone slikken. Ik kwam op het podium en vertelde aan het publiek dat ik vreesde dat ik het niet zou uithouden, maar jullie hebben me er toen doorgeholpen. Dat raakte me. Ik ben die avond wel met koorts naar bed gegaan, maar bon. ‘t Is dan ook jammer dat ik jullie land niet goed ken. Ik heb dringend Belgische vrienden nodig. (lacht)"

Voor Héloïse Létissier, de echte naam van 'Christine', het podium opgaat, heeft ze trouwens een klein ritueel. "Ik begin nooit aan een concert zonder dat ik iedereen van mijn team vastpak en in de ogen kijk. Als ik dat bij iemand niet gedaan heb, kan ik niet beginnen."