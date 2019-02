Christine and the Queens komt naar Brussels Summer Festival en Lokerse Feesten TDS

22 februari 2019

13u55

Bron: BELGA 0 Festivals en concerten Christine and the Queens komt op 14 augustus naar Brussel. Ze zal als een van de hoofdacts te zien zijn op het Brussels Summer Festival. Het festival vindt plaats op en rond het Paleizenplein en de Kunstberg. Eerst staat de zangeres op woensdag 7 augustus al op de planken van de Lokerse Feesten.

In 2013 speelde de zangeres haar eerste Belgische concert op Brussels Summer Festival voor slechts een paar honderd aanwezigen. Dit jaar staat de Franse electropopster als hoofdact op het festival.

Héloïse Létissier, zoals ze echt heet, verkocht meer dan 1,3 miljoen exemplaren met haar eerste plaat Chaleur Humaine. Vorig jaar in september bracht ze haar tweede album Chris uit, die door de Britse krant The Guardian uitgeroepen werd tot beste plaat van 2018. In oktober kreeg ze na haar show in Vorst Nationaal enkel lovende reacties van de Vlaamse kranten. Het Brussels Summer Festival strikte eerder al onder meer Giorgio Moroder, Booba, Eiffel en Hooverphonic voor deze achttiende editie. Sinds vorig jaar vindt het festival over vijf dagen plaats en geen tien zoals vorige edities.

Eerst staat de zangeres op woensdag 7 augustus al op de planken van de Lokerse Feesten. De 45e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 2 tot en met zondag 11 augustus 2019. Eerder werd reeds de komst van Oscar and The Wolf, Scorpions, Europe, The Offsping, Nofx, Heideroosjes en The Damned bekendgemaakt. Meer nieuwe namen volgen binnenkort.