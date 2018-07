Cardi B zegt tournee met Bruno Mars af SD

Cardi B gaat dit najaar niet op tournee met Bruno Mars. De rapster liet donderdag op Twitter weten dat ze nog niet klaar is voor een tour na de geboorte van dochter Kulture op 10 juli.

"Ik dacht dat zes weken wel genoeg zouden zijn om lichamelijk en geestelijk te herstellen van de bevalling van mijn dochter", schrijft Cardi. "Ik dacht ook dat ik haar wel mee zou kunnen nemen op tournee, maar ik denk dat ik het moederschap wat heb onderschat. Ik ben er niet alleen lichamelijk nog niet klaar voor, ik kan haar ook nog niet achterlaten en de dokters hebben me verteld dat het niet goed is voor haar om altijd onderweg te zijn."

De rapster verontschuldigt zich tegenover haar fans. "Ik hoop dat jullie hier begrip voor kunnen opbrengen, het was een moeilijke beslissing maar ik moet doen wat het beste is voor mezelf en mijn baby."

In de verklaring bedankt Cardi B ook Bruno Mars voor zijn begrip. De 24k Magic-tournee van de zanger gaat gewoon door, alleen dan zonder de zangeres, die in februari werd aangekondigd als speciale gast bij de laatste reeks optredens van de toer in Noord-Amerika.

I hope you guys understand .This have been such a hard decision .I want to thank @brunomars for understanding . Een foto die is geplaatst door null (@iamcardib) op 27 jul 2018 om 02:49 CEST