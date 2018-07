Black Eyed Peas komt naar Vorst Nationaal SD

12 juli 2018

15u54 0 Festivals en concerten De Black Eyed Peas gaan na acht jaar weer op tournee door Europa. Tijdens de Masters Of The Sun Tour doet de Amerikaanse hiphop- en houseband ook België aan. De groep zal op zaterdag 17 november optreden in Vorst Nationaal.

De tour begint op 27 oktober in Londen en eindigt op 18 november in Düsseldorf, meldt de concertorganisator. TeleTicketService is vandaag gestart met de kaartverkoop.

De hiphopgroep heeft dinsdag de nieuwe single 'Get It' uitgebracht. Met het nieuwe materiaal vragen ze aandacht voor sociale misstanden. De videoclip roept op tot bewustzijn en actie tegen politiegeweld en het hervormde immigratiebeleid in de Verenigde Staten.

'Get It' volgt op twee andere politiek geladen singles, die onlangs zijn uitgekomen: 'Street Livin'' en 'Ring The Alarm pt.1, pt.2, pt.3'. De rappers Will.i.am, Apl.de.ap en Taboo keren met de nieuwe singles terug naar hun hiphoproots. Binnenkort zullen de rappers meer muziek uitbrengen.

