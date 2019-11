Billie Eilish dan toch niet op Werchter Boutique pop-up: veiligheid kan niet gegarandeerd worden TDS

29 november 2019

10u14

Bron: Live Nation 48 Festivals en concerten Werchter Boutique pop-up van komende zomer is geannuleerd. De federale politie gaf immers negatief advies omdat de diensten op 19 juli ook actief zijn op Tomorrowland en Dour Festival. De veiligheid kan dus niet gegarandeerd worden, indien er nog een extra event tegelijkertijd zou plaatsvinden. Het was ook niet mogelijk om Werchter Boutique pop-up te verplaatsen.

Werchter Boutique pop-up wordt volledig geannuleerd, alle tickets worden terugbetaald. Billie Eilish, de aangekondigde headliner, wil haar fans echter niet teleurstellen en komt volgende zomer alsnog naar België.

Haar ‘Where Do We Go? World Tour’ houdt halt in ons land en op zondag 19 juli treedt de zangeres op in het Antwerpse Sportpaleis. FINNEAS zal aantreden als opening act. De ticketverkoop voor het concert van Billie Eilish in Antwerpen start op zaterdag 7 december om 10u via proximusgoformusic.be en teleticketservice.com.

Fans die een ticket voor het concert van Billie Eilish in Werchter op zak hadden, krijgen toegang tot een exclusieve presale op vrijdag 6 december vanaf 10u. Zij kunnen zich dus voor de start van de algemene ticketverkoop van een ticket voor het concert in Antwerpen verzekeren. Link naar de presale en persoonlijke code worden vandaag via e-mail aan elke Werchter Boutique pop-up ticketkoper bezorgd.