Begrijpe wie begrijpen kan: concertgangers in Wallonië moeten voortaan maar 1 meter uit elkaar Redactie

28 augustus 2020

15u00

Bron: BELGA 18 Concerten In de Franse gemeenschap versoepelt op 1 september de afstandsregel voor culturele evenementen. Er moet vanaf dan maar 1 meter afstand meer zijn tussen de bezoekers in plaats van 1,5. Dat meldt minister van Cultuur Bénédicte Linard (Ecolo).

Momenteel moeten individuele bezoekers of bubbels van bezoekers 1,5 meter afstand houden. Dat versoepelt, zowel voor evenementen binnen als buiten. Het dragen van een mondmasker blijft wel verplicht vanaf 12 jaar. Ook de andere maatregelen, zoals goede verluchting en de aanwezigheid van alcoholgel, blijven van kracht.

Draaiboek

De versoepeling is opgenomen in een draaiboek van de minister. Wie er gebruik van wil maken, moet zich wenden tot de lokale overheid. Die kan bij de Franse gemeenschap terecht voor het advies van een viroloog en het formele akkoord van de minister.

“De culturele sector is klaar om het publiek in alle veiligheid te ontvangen”, zegt Linard woensdag. “Het is belangrijk dat de organisatoren, de zalen, de artiesten en de technici, die zwaar werden getroffen werden door de crisis, opnieuw kunnen werken in omstandigheden die langzaam normaliseren, in lijn met andere sectoren. Het is daarnaast fundamenteel dat de burgers opnieuw toegang krijgen tot cultuur. Leven zonder cultuur, dat is niet leven.”

