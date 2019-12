Alweer twee extra concerten voor Clouseau MVO

12 december 2019

10u40 0 Concerten Met hun dertiende Nederlandstalige plaat ‘Tweesprong’ konden Koen en Kris al 15 concerten in Vlaanderen uitverkopen. Om aan de grote vraag van vele fans te voldoen, kondigt Clouseau twee extra concerten aan in het najaar van 2020 op 12 september in het Ethias Theater en op 26 september in de Ancienne Belgique.

Voor het nieuwe album ‘Tweesprong’ besloten Koen en Kris vol in te zetten op waarachtigheid - alle songs die wat vrijblijvend waren, tekstueel of muzikaal, verdwenen uit de lijst. De ene song is inhoudelijk al wat vlotter verteerbaar dan de andere. Koen en Kris gaan de moeilijkere onderwerpen niet uit de weg, maar gaan er samen doorheen.

Tickets voor de extra concerten in het Ethias Theater en de Ancienne Belgique gaan nu vrijdag 13 december om 10u in verkoop via greenhousetalent.be.