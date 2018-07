11de editie van Q-Beach House: "Warmer, drukker en straffer dan ooit" MC

27 juli 2018

00u00 0 Festivals en concerten De kaap van 150.000 bezoekers is gerond, vier weken nadat het Q-Beach House op het strand van Oostende de deuren opende. Een absoluut record. Met dank aan het tropische weer, de vakantiesfeer en de zomerse Q-muziek. Eén van de deejays die elke weekdag achter de knoppen staat, is Vincent Fierens.

De eerste hittegolf van het jaar is een feit en dat zullen ze in het Q-Beach House in Oostende geweten hebben. Al in de voormiddag was het alweer volle bak. "Het is hier echt over de koppen lopen. Net zoals alle voorbije dagen. Een zottenkot", lacht Vincent, voor de vierde zomer al aan de slag in het Beach House. Op 13 augustus wordt hij 26 jaar en hij weet nu al dat het een dag wordt om nooit te vergeten. "Normaal vier ik mijn verjaardag altijd in Antwerpen, thuis met vrienden of familie. Deze keer zal het met cocktails op het strand zijn", lacht hij.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN