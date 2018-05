Female power, de comeback van Taylor Swift en een laatste groet aan Avicii: herbeleef hier de Billboard Music Awards EDA

21 mei 2018

10u33 0 Muziek Zondagnacht werden in Las Vegas een nieuwe lading Billboard Awards uitgereikt. Dat ging naast glamoureuze rode loper looks gepaard met nog meer opvallende momenten én verrassend veel female power. Het muzikale braspartijtje gemist? herbeleef hier de hoogtepunten.

Taylor Swift na twee jaar terug op rode loper

De 'Shake it off'-zangeres maakte haar eerste verschijning op een award show in twee jaar. Haar laatste passage dateerde van de BMI Pop Awards in 2016. Swift zag er sprookjesachtig uit in een roze galajurk van Atelier Versace en had een krachtige speech voorbereid.

Swift sprak al inspirerende woorden toen ze haar eerste award van de avond in ontvangst ging nemen voor 'top female artist' maar bij haar tweede award (die van top selling album) bedankte ze al haar Swifties om haar muziek te omarmen. "Bedankt dat je me weer een goed gevoel hebt gegeven", zei ze. Haar teller staat nu op 23 Billboard Awards waarmee ze de absolute kroon spant.

And the #BBMAs for Top Selling Album goes to... 🥁🥁🥁



Kelly Clarkson presenteerde de pannen van het dak

De show opende met Clarkson, die merkbaar emotioneel werd toen ze de tragedie vermeldde van alweer een schietpartij in een school in haar thuisstaat Texas.

"Ik ben deze momenten van stilte beu," sprak ze aangeslagen voordat ze aan de ceremonie begon. "Laten we een moment van actie hebben. Laten we een moment van verandering hebben."

Later voerde de zanger een indrukwekkende medley op, met onder meer Kendrick Lamars 'Humble' en Taylor Swift's 'Look What You Made Me Do'. Daarnaast was ze ook grappig en in goede doen tijdens de ceremonie.

Ariana Grande mocht de spits afbijten

De popster startte de jaarlijkse prijsuitreiking in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas met haar nieuwe disco-single 'No Tears Left to Cry', die de met sterren bezaaide menigte - waaronder Camila Cabello - ertoe aanzette vrolijk mee te zingen.

Laatste groet aan Avicii

Zangeres Halsey en EDM duo 'The Chainsmokers' brachten een eerbetoon aan Avicii dag op dag één maand na de dood van de dj. "We willen graag een moment nemen en praten over onze vriend, Avicii," begon Alex Pall, voordat zijn partner Andrew Taggart de boodschap verder zette. "Zijn overlijden was een groot verlies voor de muziekwereld en voor ons. Hij was een kunstenaar die op zoveel manieren zoveel mensen inspireerde. Hij betekende zoveel voor ons en iedereen in de EDM-gemeenschap."

Christina Aguilera en Demi Lovato 'bring the house down'...

Twee mastodonten van stemmen met een energie van jewelste. De twee zangeressen brachten hun nieuwste duet 'Fall in Line' voor de eerste keer live op de Billboard Music Awards. Het nummer, de nieuwste single van Aguilera's album 'Liberation', is een inspirerend lied van self-empowerment, gemaakt voor het #TimesUp-tijdperk met teksten die vrouwen eraan herinneren hun innerlijke kracht te vinden en voor zichzelf op te komen.

Tyra Banks was onder de indruk:

... En Jennifer Lopez stampt het plat.

Hoewel Cardi B de Billboard Music Awards had geskipt en dus niet in staat was om mee te doen op het podium, brachten Jennifer Lopez en DJ Khaled nog steeds hun nummer, "Dinero", ten berde. Compleet met gouden confetti, nepbiljetten en heel veel zwoele dansbewegingen. #DAMN

Janet Jackson nam als eerste zwarte vrouw de Icon Award in ontvangst en gaf een optreden én een toespraak om niet te vergeten

Niet alleen was het Jackson's eerste televisieoptreden in negen jaar, het was ook de eerste keer dat ze als moeder optrad. De legendarische performer bereikte het podium in een sprankelend gouden sweatshirt en glimmende gouden dijhoge laarzen terwijl ze haar 'Nasty' uit 1986 zong en vervolgens haar nummer 'Throb' uit 1993 aansneed.

Janet Jack SLAYS her performance & becomes the first black female artist to receive the Billboard Icon Award #BBMAs

Na de opwindende performance, die het publiek "Janet! Janet!" deed scanderen, deelde Jackson oprechte woorden in haar dankwoord:" Ik ben diep dankbaar voor deze prijs. Ik geloof dat we voor alle uitdagingen, al onze uitdagingen, een geweldig moment in de geschiedenis beleven. Het is een moment dat vrouwen eindelijk duidelijk hebben gemaakt dat we niet zullen worden gecontroleerd, gemanipuleerd of misbruikt."

'Salt-N-Pepa' en 'En Vogue' reünie

Het is bijna 25 jaar geleden dat Salt-N-Pepa en En Vogue een Top 10-hit scoorden met hun duet "Whatta Man" uit 1993, en op zondag kwamen de twee supergroepen weer bijeen om de populaire hit en een funky hit-medley te brengen van "Push It", "Shoop" en "Let's Talk About Sex." Kijkers werden ook verrast toen, net voor het einde, gastvrouw Kelly Clarkson op het podium sprong om het refrein naar een ongekend hoogtepunt te brengen.