Felix De Laet pakt het anders aan: Lost Frequencies gaat op wereldtournee met een liveband

19 maart 2019

07u26

Wanneer dj's op tournee gaan, komt daar meestal niet al te veel bagage bij kijken. Met een laptop en wat USB-sticks zijn de meesten al klaar om een optreden te draaien. Maar Felix De Laet, de Brusselse dj achter Lost Frequencies, ziet het grootser dan dat. Hij trekt binnenkort door Europa en de Verenigde Staten met een volwaardige liveband in zijn kielzog.

“Ooit komt een dag dat de samples op zijn/dat men weer verlangt naar een groepeke fijn”, zingt Bart Peeters in het sarcastische nummer ‘Leve De Deejays’. En misschien heeft hij een punt, want waar De Laet tot nu toe netjes achter zijn draaitafel bleef, gooit de wereldberoemde dj achter Lost Frequencies het nu over een andere boeg. Hij gaat op tournee met een volwaardige liveshow.

“Dit is ongetwijfeld de grootste uitdaging die ik mezelf al heb opgelegd”, vertelt De Laet aan Het Nieuwsblad. “Mijn vorige tournees deed ik telkens in mijn eentje, als dj. Dat was eigenlijk al hectisch genoeg. (lacht) Nu neem ik dus een hele liveband mee. Ik deed vorig jaar al iets gelijkaardigs op Tomorrowland, maar deze keer wordt het nog grootser. Al mijn nummers krijgen een andere vorm en we spelen ook nieuwe nummers van mijn volgende plaat. Het voelt als herbeginnen.”

De tournee leidt het gezelschap langs New York, LA, Washington, Amsterdam, Parijs, Berlijn en Milaan. Maar ook het eigen land werd niet vergeten: op 9 november staat hij in Vorst Nationaal. “Ik ben superfier dat ik eindelijk zo’n grote show kan spelen in mijn achtertuin. Dit is the next level. Maar belangrijker vind ik dat ik het met hetzelfde team kan doen. Er komen livemuzikanten bij, maar verder neem ik alleen de mensen mee die ik vertrouw. Zij weten exact wat ik wil. Er verandert veel aan mijn show, maar met hen weet ik dat het minstens even goed wordt.”

Lost Frequencies is overigens de tweede dj die met een liveband gaat toeren. De enige die het hem al voordeed, was zijn landgenoot Netsky.