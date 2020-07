Feesten vanuit je hotelkamer op IIIMAGINE: “Eindelijk dat zalig festivalgevoel” IDR

12 juli 2020

22u30 0 Muziek Geen festivals deze zomer, maar de creativiteit van feestend Vlaanderen kent geen grenzen. Dit weekend vormde het Van der Valk Hotel in Mechelen het decor voor elektrofeest IIIMAGINE, waarbij er gefeest werd op de ‘balkonbubbel’ van je hotelkamer.

Een mini-Tomorrowland voor de lucky few die een ticket wisten te bemachtigen. Zo kan je IIIMAGINE X Van der Valk nog het best omschrijven. Zo gauw het feestconcept in verkoop ging, was het volledige evenement op amper een uurtje uitverkocht. Verspreid over drie dagen goed voor 618 feestvierders die - elk in hun bubbel - op 52 balkons van zonnige beats konden genieten.

Geen goedkoop feestje

Wie erbij wilde zijn, moest wel bereid zijn om daar behoorlijk wat geld voor neer te tellen. Zo betaalde je minstens 200 euro voor een bubbel van twee, al werd de prijs wel (iets) goedkoper als je met meerdere feestneuzen naar Mechelen kwam.

Geld dat je daarna met gemak kon uitgeven aan drank. Nadat de security aan de ingang uiterst grondig controleerde en zelfs water verboden bleek, geen overbodige luxe. Een flesje spa rood of blauw kostte gelukkig maar € 2,50 en een pintje € 2,80, het duurste drankje op de kaart (een fles Armand de Brignac brut) was dan weer goed voor € 480. De fles rosé bleek met € 30 voor een fles net dat tikkeltje beter in ons budget te passen.

Wel leuk: iedere verdieping van het hotel heeft z’n persoonlijke butler. Zelf je drank gaan halen is uit den boze. “De regel is dat we een keer aankloppen, daarna komen we binnen”, legt gangverantwoordelijke Tamara uit. “Je kan dus maar beter zorgen dat je niet naakt in bed ligt (lacht)”

Geen compromissen

Hoewel het bootjesconcept van Paradise City en de zomerbar van Rock Werchter bewust de beats binnen de perken hielden, is daar in Mechelen niets van te merken. “We vinden dat los van externe omstandigheden zowel de emotie, de energie als de artistieke boodschap van IIIMAGINE steeds dezelfde moeten blijven. Zonder hiervoor compromissen te willen maken, zijn we op zoek gegaan naar een manier om IIIMAGINE in deze tijden naar de mensen te brengen”, leggen bezielers en dj-duo Curtis Alto uit.

Om klokslag zes uur begon Beauhause eraan, waarna ook Flashback Force en Curtis Alto nog ten dans mochten spelen. Afsluiten werd er gedaan met Dr Lektroluv, die voor de gelegenheid ook verse beats had meegebracht en om twaalf uur het feestje mocht afronden. Daarna volgde tot een uur nog een in-room music set van Cellini die je op de tv van je hotelkamer kon afspelen.

Bekijk hier een deel van de set van Curtis Alto.



Onze conclusie?

Het was duur, maar voor de eerste keer deze zomer hadden we eindelijk dat zalige festivalgevoel. Daar drinken we (nog) eentje op!