Feesten op een hoogte van 1.860 meter: Tomorrowland trekt volgend jaar naar de Franse Alpen SVM

09 maart 2018

14u00

Bron: Tomorrowland 0 Muziek Volgend jaar trekt Tomorrowland naar de Franse Alpen. Het volledige wintersportgebied 'Alpe d’Huez Grand Domaine Ski' zal van 13 tot en met 15 maart omgetoverd worden tot een fantasiewereld voor ruim 30.000 muziekliefhebbers van over de hele wereld.

De trouwe TML-ganger mag zich aan de gekende succesformule verwachten: verschillende podia, waaronder een spectaculaire mainstage aan de voet van de pistes. De bekendste dj's ter wereld. Extra aandacht voor lekker eten en drinken, soms op de meest verrassende plekken. En dat alles overgoten met de decoratie, magie en sfeer die eigen zijn aan Tomorrowland.

Voeg daar nog de unieke setting van Alpe d’Huez aan toe -1860 meter hoog in de Franse Alpen- en het feestje kan niet meer stuk. Thema wordt 'The Hymn of the frozen Lotus'.

Beste skistation van Europa

Alpe d’Huez Grand Domaine Ski behoort tot de beste skigebieden ter wereld en ontving vorig jaar nog de prijs voor 'beste skistation van Europa'. Dankzij de 300 dagen zon per jaar heeft het gebied ook de bijnaam ‘Ile au Soleil’. Het dorpje Alpe d’Huez wordt de uitvalsbasis voor het festival.

Ook de niet-skiër zal tijdens Tomorrowland Winter ruim aan zijn trekken komen. Het gebied bulkt immers van activiteiten die niets met skiën te maken hebben. Haast alles stages zullen ook te voet bereikt kunnen worden.

Vier of zeven dagen

Alpe d’Huez Grand Domaine zal gedurende die periode enkel bereikbaar zijn voor de festivalgangers. Als bezoekers heeft u keuze tussen een arrangement voor vier of zeven dagen, met daarin uiteraard toegang tot Tomorrowland Winter. De eerste formule start vanaf 685 euro, de tweede vanaf 825 euro. Voor die prijs is ook het verblijf geregeld, net als een lift- en skipas voor vier dagen.

"Voor 100% de touwtjes in handen"

Christophe Monier, de algemeen directeur van Alpe d’Huez Domaine Skiable (SATA), ziet de uitdaging helemaal zitten. "250 kilometer aan skipistes, een lift die tot 3.300 m hoogte gaat en een panoramisch zicht over een vijfde van heel Frankrijk. Net als Tomorrowland is ook Alpe d’Huez Grand Domaine Ski ‘démuséré’. Als uitbaters van het skigebied zijn we er helemaal klaar voor om alle festivalgangers een onvergetelijk en veilig festival te laten beleven."

"Tomorrowland Winter belooft zeer bijzonder te worden op alle vlakken", voegt organisator Michiel Beers toe. "Deze editie wordt door ons eigen, jong en gepassioneerd team in Antwerpen gecreëerd en we hebben voor honderd procent de touwtjes in handen. We kunnen ons geen betere manier inbeelden om samen met onze People of Tomorrow onze vijftiende verjaardag te vieren."

PRAKTISCH:

Tomorrowland Winter – ‘The Hymn of the frozen Lotus’

13– 14 - 15 Maart 2019 - Alpe d’Huez – Frankrijk

4 dagen Tomorrowland Winter Package vanaf 685 euro

Inbegrepen in de prijs :

- 4 nachten (aankomst op 12 maart – vertrek op 16 maart)

- Toegang tot Tomorrowland (13 – 14 – 15 maart)

- Toegang tot The Gathering (12 maart)

- Lift & ski pass voor 4 dagen

- Verzending van Treasure Case en Bracelets

- City tax, service & betalingskosten

7 dagen Tomorrowland Winter Package vanaf 825 euro

Inbegrepen in de prijs :

- 7 nachten (aankomst op 9 maart – vertrek op 16 maart)

- Toegang tot Tomorrowland (13 – 14 – 15 maart)

- Toegang tot The Gathering (12 maart)

- Lift & ski pass voor 4 dagen

- Verzending van Treasure Case en Bracelets

- City tax, service & betalingskosten

De packages voor zeven dagen gaan in verkoop op 8 september. Wie vier dagen wil gaan, kan op 15 september zijn/haar kans wagen. Extra diensten zoals skilessen, verhuur van skimateriaal, transportmogelijkheden of reservaties voor de restaurants kunnen tijdens de ticketverkoop gereserveerd worden.

Alle informatie vind je op de website www.tomorrowland.com