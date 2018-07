Fascinerende Mick Jagger is 75 jaar en topfit: "Backstage voert hij trouw zijn push-ups uit” Redactie

Bron: AD.nl 8 Muziek Lang zal hij ongetwijfeld nog leven, want Mick Jagger, die vandaag 75 wordt, is superfit. De onbetwiste leider van de Rolling Stones is volgens zijn biograaf Philip Norman nog lang niet toe aan een vertrekregeling. "Backstage voert hij trouw zijn push-ups uit.”

De Britse schrijver Philip Norman, eveneens 75, is bepaald niet mild geweest voor Sir Michael Philip Jagger, de voorman van de Rolling Stones sinds 1962.

In zijn ruim zeshonderd pagina’s tellende biografie (2012),Mick Jagger getiteld, rijst het beeld op van een uiterst sluwe, geldbeluste 24-karaats womanizer die het ongetwijfeld sterkste merk in de rockmuziek, de Rolling Stones, tot op de dag van vandaag in leven houdt. In het geval van Jagger zelfs springlevend.

Klatergoud

Een uitnodiging voor diens verjaarsfuifje zou Norman gedecideerd afslaan. "De vraag is bovendien hypothetisch, want ik kom er niet in.'' En, veelbetekenend: "Ik wil het op een feestje wel naar mijn zin hebben.''

