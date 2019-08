Fans vieren 50e verjaardag van Beatles-zebrapad SDE

08 augustus 2019

16u02

Bron: ANP 0 Muziek Het is vandaag nog drukker op Abbey Road dan normaal gezien. Fans zijn massaal naar het iconische zebrapad in Londen gekomen omdat het precies 50 jaar geleden is dat daar de wereldberoemde Beatles-cover werd geschoten.

Op foto's in Britse media en op social media is te zien hoe fans zich bij het zebrapad voor de Abbey Road Studio's hebben verzameld om een glimp op te vangen van een Beatles-coverband. Ook wordt de originele coverfoto met John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney en George Harrison door velen nagemaakt. De iconische coverfoto werd in op 8 augustus 1969 om 11.35 uur precies gemaakt door de Schotse fotograaf Iain Macmillan. Hij zou slechts tien minuten nodig hebben gehad om de plaat te schieten.