Fans van Led Zeppelin staat "verrassing" te wachten Redactie

16u20

Bron: Belga 0 WireImage Robert Plant en Jimmy Page (links) van Led Zeppelin Muziek Gitarist Jimmy Page stelt de fans van de Britse hardrockpionier Led Zeppelin "velerlei verrassingen" in het vooruitzicht, zo meldtClassic Rock Magazine. In 2018 is het vijftig jaar geleden dat de band uit onder meer de resten van de (New) Yardbirds werd opgericht.

Page, die met Zep furore maakte als gitarist, zegt dat hij aan een product werkt "dat de mensen nog niet hebben gehoord" en dat samenvalt met die verjaardag. Fans mogen zich aan "allerhande verrassingen" verwachten.

In 1980 hield Led Zeppelin op te bestaan. In 1985 was er een eenmalige reünie op het Live Aid concert, in 2007 was er een nieuw eenmalig concert in Londen. Vooral zanger Robert Plant heeft een permanente reünie steeds weer van zich afgeschoven.