Fans, opgelet! Mariah Carey kondigt nieuw album aan

13 september 2018

18u59

Bron: ANP 0 Muziek Mariah Carey brengt later dit jaar haar vijftiende studio-album uit. Het is voor het eerst in vier jaar tijd dat de popdiva met nieuwe muziek komt. Haar laatste werk, 'Me. I Am Mariah', stamt uit 2014.

Het eerste voorproefje van de nieuwe plaat, het nummer GTFO, wordt donderdag gelanceerd. Op 5 oktober volgt de eerste officiële single, getiteld 'With You'. Wanneer het nog titelloze album van Mariah precies uitkomt, is nog niet bekend.

De komst van nieuwe muziek, komt vlak na Mariah's concertserie in Las Vegas. In februari keert ze terug in de gokstad voor een nieuwe reeks in Caesar's Palace.