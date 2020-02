Fans, opgelet: gloednieuw album Sam Smith komt er sneller dan verwacht TDS

13 februari 2020

16u39

Bron: ANP 0 Muziek Sam Smith (27) komt dit jaar met zijn derde album. Het album met de naam To Die For zal op 1 mei verschijnen. Dat maakte de Britse artiest donderdag bekend.

“Ik ben trotser op dit album dan op alles dat ik ooit heb gedaan. Ik heb mezelf echt kunnen bevrijden in de afgelopen twee jaar terwijl ik het schreef en ik hoop dat jullie kunnen dansen en jullie je kunnen vinden in deze verhalen. Het is allemaal voor jullie, altijd”, laat de zanger weten op Instagram.

Fans van de zanger kunnen het album vanaf vrijdag reserveren.