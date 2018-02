Fans, opgelet! dEUS heeft nieuwe gitarist TDS

06 februari 2018

19u55

Bron: DE MORGEN 1 Muziek De rockgroep dEUS heeft een nieuwe gitarist. Bruno De Groote vult het gat dat is ontstaan na het vertrek van Mauro Pawlowski, zo bevestigt de groep tegenover Knack Focus. De Groote speelde eerder al bij Raymond van het Groenewoud en Axelle Red.

Eind 2016 maakte Pawlowski bekend dat hij na twaalf jaar uit de band zou stappen. Begin vorig jaar speelde de groep nog enkele concerten met Pawlowski.

Bij het grote publiek is de naam van De Groote niet bekend. Behalve zijn werk bij Raymond en Axelle Red speelde het gros van zijn carrière zich af in de blues en de jazz, bij projecten als Mambo Chillum, Tijgers van Eufraat en het De Groote-Faes Duo.

"Ik voel niet de behoefte om dingen te doen die ik al kan", reageert De Groote in Knack Focus. "Ik vind het net fijn dat ik in nieuw territorium terechtkom." Dat hij met Mauro vergeleken zal worden, deert De Groote niet. "De meningen zullen in het rond vliegen, ja. Mauro heeft het vanzelfsprekend super gedaan, maar je kunt zijn persoonlijkheid niet kopiëren."

De gitarist werd in oktober 2017 uitgenodigd om auditie te doen in de studio van dEUS. "Tijdens die auditie gebeurde er iets, net zoals dat destijds bij Mauro, drummer Stephane Misseghers en bassist Alan Gevaert het geval was", aldus frontman Tom Barman, die zegt dat de beslissing unaniem genomen werd. Nog volgens Barman is De Groote "een aangename mens, met een warme sound, een goede stem en een flamboyante podiumprésence".

De vervanging van Pawlowski is lang niet de eerste wissel in de dEUS-bezetting. Van de oorspronkelijke bezetting blijven enkel Barman en toetsenist-violist Klaas Janzoons over.