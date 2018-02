Fans, opgelet! Demi Lovato vervroegt concert in België TDS

15 februari 2018

20u12

Bron: LIVENATION 0 Muziek Omwille van logistieke redenen ziet Demi Lovato zich genoodzaakt haar geplande concert in België een dagje te vervroegen. Het concert in de Lotto Arena zal niet doorgaan op 29, maar wel op 28 mei.

Tickets voor het concert van Demi Lovato op maandag 28 mei zijn beschikbaar vanaf morgen 10u. Zangeres en songwriter Demi Lovato kondigde eerder deze week haar Europese Tell Me You Love Me Tour aan. Zestien haltes staan op het programma en het startschot wordt gegeven in Antwerpen! Afspraak op 28 mei in de Lotto Arena.