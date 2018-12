Fans, opgelet: Cher komt naar het Sportpaleis KDL

11 december 2018

10u31 6 Muziek Goed nieuws voor de Belgische fans van Cher (72). De zangeres komt op zaterdag 28 september met haar ‘Here We Go Again Tour!’ naar het Antwerpse Sportpaleis.

Naast nieuwe songs uit het album ‘Dancing Queen’, zal Cher ook een waaier aan hits uit haar indrukwekkende repertoire brengen. De iconische superster lanceerde haar carrière in de sixties als deel van Sonny & Cher. In een industrie gedomineerd door mannen wist zij zich op de voorgrond te plaatsen.

Tot op vandaag wordt Cher beschouwd als één van ’s werelds beste entertainers. De multi-getalenteerde Amerikaanse verkocht in haar carrière meer dan honderd miljoen platen en sleepte Grammy-, Oscar- en Emmy Awards in de wacht. Opnames, concerten, film, toneel, televisie en regie, Cher is werkelijk van alle markten thuis. Dit jaar schitterde ze opnieuw op het grote scherm in de cinema-kaskraker ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, die als inspiratiebron dienst deed voor haar jongste album ‘Dancing Queen’.

Tickets voor het concert zijn beschikbaar vanaf vrijdag 14 december om 9u.