Fans, opgelet! Britney Spears brengt Pitbull mee naar Sportpaleis TDS

12 februari 2018

15u32 0 Muziek Op 15 augustus 2018 zal Britney onder het motto 'Baby One More Time’ probleemloos het Antwerpse Sportpaleis inpakken. Om na afloop trots 'Oops - I Did It Again’ te opperen. En dat zal Britney niet alleen doen, want zij brengt niemand minder dan rapper Pitbull mee naar Antwerpen.

Dit weekend kondigde Britney aan dat Grammy-winnaar Pitbull haar zal vergezellen als support act in Antwerpen. Hij maakte al wereldhits met onder meer Jennifer Lopez (On the floor), Christina Aguilera (Feel this moment) en Enrique Iglesias (I like it).

'Britney: Piece of Me’ is een afspiegeling van haar spetterende Las Vegas-shows, die ze 250 keer opvoerde tussen december 2013 en december 2017. Haar residentie in Las Vegas was één van de succesvolste concertreeksen in de rijke entertainmentgeschiedenis van de gekende woestijnstad.

Met klassiekers als "Womanizer”, "Baby One More Time”, "Oops - I Did it Again”, "Toxic” en "I’m a Slave 4 You” zal ze 15 augustus letterlijk en figuurlijk in een onvergetelijke feestdag omtoveren.