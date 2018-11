Fans, opgelet! Backstreet Boys komen naar het Sportpaleis SD

09 november 2018

10u34 57 Muziek Goed nieuws voor de fans: de Backstreet Boys komen naar ons land! Op 22 mei 2019 geeft de Amerikaanse boyband een concert in het Sportpaleis in het kader van hun DNA World Tour.

De concerten staan in het teken van hun nieuwe album DNA, dat op 25 januari zal verschijnen. De eerste single, ‘Chances’, is vrijdag uitgekomen. Dit nummer is geschreven door Shawn Mendes en Ryan Tedder. “Met het nieuwe album hebben we al onze invloeden en stijlen kunnen combineren tot één coherent geheel. De nummers geven dan ook heel goed weer wie wij zijn, als individuen enerzijds en als groep anderzijds. Het is ons DNA. En daar zijn we ongelooflijk trots op”, aldus bandlid Kevin Richardson.

De DNA World Tour wordt op 11 mei afgetrapt in Lissabon en wordt hun grootste arenatournee in achttien jaar. Over een periode van drie maanden trekken Nick, Brian, Howie, Kevin en AJ doorheen Europa en Noord-Amerika en er staat ook een Belgische halte op de agenda. Afspraak met een legendarische boyband, die onsterfelijke nineties hits voortbracht als ‘Get Down’, ‘Everybody’, ‘As Long As You Love Me’, ‘I Want It That Way’, ‘Larger Than Life’ en ‘Show Me The Meaning Of Being Lonely’, op 22 mei in het Sportpaleis.

Tickets voor het concert zijn beschikbaar vanaf vrijdag 16 november om 10u via Live Nation of Proximus Go For Music.