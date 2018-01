Fans nemen afscheid van Dolores O'Riordan mvdb

21 januari 2018

21u53

Bron: ANP-BuzzE 1 Muziek Duizenden fans hebben deze middag in de Ierse stad Limerick afscheid genomen van Dolores O'Riordan. De 46-jarige zangeres van The Cranberries overleed maandag in een hotel in Londen.

Rouwende fans stonden ondanks de regen lange tijd in de rij om de St. Joseph's Church binnen te komen waar de herdenkingsdienst werd gehouden. Ze kregen de mogelijkheid om langs de open kist te lopen en de laatste eer te bewijzen. O'Riordans moeder en haar zes broers en zussen waren ook bij de dienst aanwezig, waar zachtjes nummers van de zangeres ten gehore werden gebracht. Naast de kist stond een eerbetoon van haar bandleden met bloemen en de tekst 'Het nummer is geëindigd, maar de herinneringen blijven'.

O'Riordan wordt dinsdag in besloten kring begraven in Limerick. Het zal vermoedelijk nog een tijd duren voordat duidelijk is wat de exacte doodsoorzaak is. Wel liet de politie al weten dat de Ierse zangeres niet onder verdachte omstandigheden is overleden.