Fans komen massaal samen om Avicii te herdenken Lore Michiels

21 april 2018

16u14 448 Muziek In Stockholm komen mensen samen om de overleden Zweedse top-dj Avicii (28) te herdenken. Ze rouwen er samen om hun idool en zingen en beluisteren zijn nummers.

Avicii overleed gisteren in een resort in Oman, waar hij met vrienden verbleef. Hoewel de dj al geregeld gezondheidsproblemen had door overmatig alcoholgebruik, kwam zijn dood heel onverwacht.

De politie in Oman zegt intussen te weten waaraan Tim Bergling, zoals de dj echt heet, gestorven is, maar geeft de informatie nog niet vrij.