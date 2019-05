Fans in tranen, publiek verlaat de zaal: langverwachte reünietour Spice Girls draait uit op flop TDS

25 mei 2019

11u59 22 Muziek De reünietour van de Spice Girls heeft zijn start gemist. Via de sociale media liet het publiek tijdens het eerste concert in Dublin massaal weten hoe teleurgesteld ze waren in wat ze te zien en te horen kregen. Of beter gezegd: niet te horen kregen. “Het is verschrikkelijk, we kunnen niet eens verstaan wat ze zeggen of welke nummers ze zingen”, klonk de kritiek. Veel toeschouwers die voor het podium stonden gingen op de grond zitten uit frustratie. Anderen zijn dan weer gewoon vertrokken tijdens het optreden.

Het had gisteren hét concert van het jaar moeten worden in Dublin. De Spice Girls trapten er hun langverwachte reünietournee af in het Croke Park-stadion. Het is voor het eerst sinds 2012 dat de bekende Britse meidengroep weer het podium beklimt, en dus stonden de fans van de meidengroep te popelen. Maar zij kregen een koude douche te verwerken, toen bleek dat het hele optreden werd geplaagd door klankproblemen en een gebrek aan kwaliteit. “Hebben wij hier zoveel voor betaald?”, vroegen toeschouwers zich luidop af via Twitter.

“Ik kan geen woord verstaan van wat ze zingen. Ik sta hier te janken”, liet iemand weten. En ook: “Als het publiek massaal gaat zitten omdat niemand er een idee van heeft wat ze horen, dan is er iets grondig fout. Het geluid is zó rampzalig”, of “Wij hebben zoveel moeite gedaan om vakantie te nemen op het werk, hier naartoe te reizen, een hotelkamer te boeken én we hebben ons blauw betaald aan een ticket. Dit is gewoon niet goed genoeg.”

Volgens verschillende concertgangers zijn veel fans in tranen uitgebarsten tijdens de show, omdat zij bijvoorbeeld hun kaartjes als verjaardagsgeschenk hadden ontvangen. Dat hun verwachtingen op geen enkel moment werden ingelost, viel hen dan ook bijzonder zwaar.

(lees verder onder de tweets)

Be great if someone could tell the sound people at Spice Girls that the audience can't hear them... 🙄 #spicegirls #spiceworld #crokepark still great to see the girls in action. Rachel D(@ bookgeek90) link

Sorry @spicegirls but we cannot hear a thing sitting here in @CrokePark - sound is AWFUL!!!! pic.twitter.com/XD28tbidCX Ms S Sherlock(@ SherlockTeaches) link

Sound is horrendous Kate cronin(@ Katebcat) link

The #spicegirls put on a fabulous show tonight. But am really surprised that nobody seems to be talking about how poor the sound was. Could hardly make out the words they were saying at times. Was worst sound I’ve ever heard at a concert pic.twitter.com/UnKsi3B4Wo Louise Sullivan(@ lousul) link

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y Sabrina Egerton(@ sabrinasstyle_) link

Too bad you can’t hear a thing. The sound is awful. Was perfect for Jess Glynn & is horrific now. Loads of people leaving. Yvonne Rossiter(@ msvonage) link

Excuses

De vele negatieve reacties zijn ook de Spice Girls zelf niet ontgaan. Via Instagram liet Mel B vanochtend weten dat er inderdaad problemen waren met het geluid en dat ze te maken kregen met vocale moeilijkheden. “Hey allemaal, bedankt om naar onze show in Dublin te komen kijken. We zien jullie terug in Cardiff en hopelijk is het geluid daar stukken en stukken beter”, liet zij weten in een videoboodschap.

Tijdens de tournee doet Victoria Beckham trouwens niet mee, omdat ze het te druk heeft met onder meer haar eigen modelabel. De overige Spice Girls - Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie B. en Melanie C. - zijn wel gewoon van de partij.

De ‘Girl Power’ klinkt in totaal in dertien steden in Ierland, Wales, Engeland en Schotland. Baby, Ginger, Scary en Sporty Spice sluiten hun tournee op 15 juni af in Londen. Vooralsnog zijn dit de enige geplande reünieshows.