Fans Harry Styles mogen niet buiten slapen van Nederlandse politie: "we willen geen precedent scheppen"

13 maart 2018

20u43

Bron: ANP 0 Muziek Jonge vrouwelijke fans van Harry Styles (24) mogen niet langer de nacht doorbrengen bij de Ziggo Dome in Amsterdam, waar de Britse zanger woensdag optreedt. De fans zijn weggestuurd door handhavers van de gemeente. Sommige fans stonden daar al sinds maandag.

Een woordvoerder van de Nederlandse politie benadrukt dat het verboden is om op de openbare weg te slapen. Gemeente en politie hebben samen besloten dat ze overnachtende fans niet langer toestaan. Ze willen geen precedent scheppen voor volgende concerten van andere artiesten en bands.

"Gisteren waren het er vijf, vanmiddag al 25. Ze roepen elkaar via sociale media op 'kom hier naar toe, want het is hier leuk'. Dat vinden we overdag prima, we willen geen spelbreker zijn, maar we staan niet toe dat ze slaapmatjes, dekens en kussens meenemen. Dan gaan we ze wegsturen", zegt de politiewoordvoerder. Het kan 's nachts afkoelen tot 2 graden. De politie wil niet dat de meisjes onderkoeld raken of slachtoffer worden van diefstal. In november trad Styles op in de AFAS Live, ook in Amsterdam. Meer dan honderd fans sliepen toen buiten.