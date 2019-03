Fans gaan uit hun dak op uitvaart Keith Flint mvdb

30 maart 2019

00u08

Bron: ANP 0 Muziek Het Engelse plaatsje Braintree stroomde vanmiddag vol voor de uitvaart van zanger Keith Flint. Fans gaven massaal gehoor aan de oproep van Flints band The Prodigy om ‘uit je dak te gaan’ en zo eer te betuigen aan de frontman van de rockband.

De uitvaartstoet reed vanuit Braintree naar een nabijgelegen kerk. Bij de ceremonie in de kerk waren alleen directe familie en goede vrienden welkom, maar er werden buiten wel luidsprekers geplaatst zodat fans konden meeluisteren. Keith werd om 16.00 uur lokale tijd begraven.

Verschillende lokale pubs organiseerden hun eigen eerbetoon aan de zanger. Zo had een café het eigen bier van Keith, dat hij Firestarter had genoemd naar de gelijknamige Prodigy-hit, voor de gelegenheid weer op de tap. Een lokaal kinderdagverblijf had knutselwerkjes voor Keith aan het raam gehangen.

Keith werd begin maart op 49-jarige leeftijd dood gevonden in zijn huis in de buurt van Londen. Hij bleek zichzelf van het leven te hebben beroofd. The Prodigy annuleerde daarop meerdere shows, waaronder die op Suikerrock in Tienen.