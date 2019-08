Fans Foo Fighters reageren massaal op tweet met wensenlijstje RL

11 augustus 2019

01u04

Bron: ANP/BuzzE 0 Muziek Daar waar de meeste bands zelf de nummers voor hun setlist kiezen, vragen de Foo Fighters hun fans om een wensenlijstje samen te stellen voor hun optredens in de Engelse steden Reading en Leeds. Er werd alom gereageerd op de tweet.

So what songs do you wanna hear? #RandL19 pic.twitter.com/NbT7fy3c7l Foo Fighters(@ foofighters) link

"Dus welke nummers willen jullie horen", vroeg de band van frontman Dave Grohl vrijdag op Twitter. Ruim 1400 reacties en ruim drie keer zo veel likes was het gevolg. Vooral de aanvragen van de nummers DOA, February Stars en No Way Back werden massaal geliked door de fans.

Of de band de vele aangevraagde nummers ook daadwerkelijk gaat spelen is nog even afwachten. De optredens in Reading en Leeds vinden pas over twee weken plaats. Door de optredens in de twee Engelse steden slaat de band wel Pukkelpop en het Nederlandse Lowlands Festival over.

Bekijk hier de video een van de meest populaire nummers onder Twitterfans van de Foo Fighters.