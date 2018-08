Familie Avicii maakt zijn officiële website een gedenkplaats MVO

28 augustus 2018

15u06 0 Muziek De familie van de overleden dj Avicii heeft beslist om van zijn officiële website, De familie van de overleden dj Avicii heeft beslist om van zijn officiële website, avicii.com , een gedenkplaats te maken. Fans kunnen er vanaf nu hun foto's en herinneringen aan de artiest delen.

Vier maanden na de dood van Tim Bergling, de echte naam van Avicii, heeft zijn familie zijn website neergehaald. In plaats daarvan krijgen surfers nu een foto van Tim te zien, met de mogelijkheid om zelf een mooie anekdote te delen.

"Tim maakte muziek die mensen over heel de wereld bij elkaar bracht," staat er te lezen. "We hebben deze pagina gemaakt zodat jullie ook jullie herinneringen kunnen delen, want zijn muziek en wat jullie herinneringen blijven altijd bestaan." Ondertussen sturen fans al volop foto's binnen als eerbetoon aan hun grote held.

Tim Bergling stapte op 20 april dit jaar uit het leven in Muscat, Oman. Hij was 28 jaar.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.