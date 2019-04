Familie Avicii kondigt album aan met zestien nog onbekende nummers van overleden Zweedse top-dj Aline Cautreels Charlotte De Backer

05 april 2019

16u46

Bron: VTM Nieuws 0 Muziek De Zweedse dj en producer Avicii gaat opnieuw muziek uitbrengen, dat ongeveer een jaar na zijn dood. Dat heeft zijn entourage aangekondigd. Het zijn in totaal zestien nummers die afgewerkt werden door producers en artiesten waar Avicii regelmatig mee samenwerkte. Het album zal ‘Tim’ heten, naar de echte naam van Avicii, Tim Bergling.

In april vorig jaar overleed De Zweedse dj en producer Tim Bergling (Avicii) onverwacht in Oman. Hij was 28. Heel wat onafgewerkte nummers wilden de familie en producers van Avicii niet achterhouden voor zijn fans. “We willen niet dat zijn muziek achter slot en grendel blijft.” Zegt Klas Bergling, de vader van Avicii, in een videoboodschap op sociale media.

Eerbetoon

“Het zijn de zestien nummers die Tim nog speelde bij ons laatste telefoongesprek, dat was de avond dat hij in Oman was aangekomen.” Vertelt Per Sundin, de directeur van de Zweedse afdeling van Universal Music. “Twee maanden na zijn overlijden zijn we beginnen nadenken over hoe we Tim zoveel mogelijk kunnen eren met deze zestien nummers.”

Volgens Sundin was het een echte uitdaging om de nummers af te werken want uiteraard was niemand op de hoogte van wat Avicii van plan was met die nummers. “Daarom hebben we beslist om opnieuw samen te werken met hetzelfde team waar Tim mee gewerkt heeft.” Dat team heeft zich dan weer gebaseerd op eerder werk van Avicii en zijn stijl. “We hebben niet geprobeerd om grote hits te maken. We wilden zo dicht mogelijk komen bij wat Tim gewild zou hebben.” Voegt Sundin er nog aan toe.

Hulpfonds

Het album zal ‘Tim’ heten. De eerste single van heet ‘SOS’ en wordt gereleaset op 10 april. Het album zelf gaat in verkoop op 6 juni. De opbrengsten gaan naar het Tim Bergling foundation, dat zich inzet voor de preventie van psychische problemen en zelfdoding.