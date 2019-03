Familie Avicii begint hulporganisatie kv

26 maart 2019

20u24

Bron: ANP 0 Muziek Bijna een jaar na zijn dood heeft de familie van dj/producer Avicii ter nagedachtenis van hem een stichting opgericht om mensen te helpen die kampen met psychische problemen en zelfmoordgedachten. Dat meldt onder meer het Amerikaanse entertainmentblad Variety op zijn site.

De Tim Bergling Foundation, verwijzend naar de echte naam van de artiest, gaat in eerste instantie personen en organisaties steunen die actief zijn op het gebied van zenuwaandoeningen en zelfmoordpreventie. Volgens een verklaring van de familie zal de stichting zich daarnaast bezighouden met klimaatverandering, ontwikkelingshulp, natuurbehoud en bedreigde diersoorten. “Tim wilde een verschil maken. Een stichting beginnen in zijn naam is onze manier om hem in ere te houden en zijn werk voort te zetten.”

Tim Bergling overleed vermoedelijk door zelfmoord op 20 april 2018 in Oman.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.