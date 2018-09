Fall Out Boy geviseerd door "meest extremistische Christelijke haatgroep ter wereld" MVO

11 september 2018

17u00 0 Muziek De Amerikaanse band Fall Out Boy is sinds kort toegevoegd aan de watchlist van de extremistische Westboro Baptist Church, in de media bekend als 'de meest afschuwelijke haatgroep van het land'. Eind september zal die kerkgemeenschap al een concert van de band proberen te boycotten.

Dat staat er open en bloot, op de website van de organisatie. Op 21 september staat het protest bij het concert van de MANIA-tour gepland. De beslissing kan zoals altijd op veel afkeur rekenen, zeker omdat Fall Out Boy-concerten een voornamelijk jong publiek lokken.

De Westboro Baptist Church staat bekend om protesten waarbij ze borden met extreme uitspraken, zoals 'dood aan alle homo's' en 'God stuurde de schutter', bij zich hebben.

Waarom Fall Out Boy nu aan de beurt is, is niet bekend. Het zou kunnen gaan om hun positieve houding tegenover de LGBT-gemeenschap, of omdat ze op hun nieuwe plaat een suggestief nummer genaamd 'Church' hebben opgenomen. De lyrics bevatten onder andere: 'als jij de kerk was, dan viel ik op mijn knieën'.

Ze zijn lang niet de enige band die met de extremistische protesten te maken krijgen. Zo gingen de Foo Fighters hen al verschillende keren voor. Frontman Dave Ghrol loste dat echter op een geniale manier op, door de haatdragende bezoekers te 'rickrollen'. Hij reed hoogstpersoonlijk met een Jeep naar hen toe, waarop hij het nummer 'Never Gonna Give You Up' van Rick Astley zo luid speelde dat de protestkreten niet meer te horen waren.